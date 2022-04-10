بعد عامين.. الأردن يستورد السيارات الكهربائية من الامارات

الوكيل الإخباري - تبدأ الإمارات تصدير السيارات الكهربائية إلى الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر و تنزانيا والسنغال ومالي وكينيا خلال العامين القادمين.



وقالت صحف خليجية، إنه تم اليوم وضع حجر الأساس لأول منشأة صناعية إماراتية لتصنيع السيارات الكهربائية (EV) في مدينة دبي الصناعية.



وأكدت أن المنشأة سوف تدخل نطاق التشغيل عام 2024 لتكون الأولى من نوعها في الإمارات.

اضافة اعلان