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بعد قرار حظر التصدير.. توقف شحنات بمئات آلاف الأطنان من القمح في أحد موانئ الهند

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الثلاثاء، 17-05-2022 02:17 م

بعد قرار حظر التصدير.. توقف شحنات بمئات آلاف الأطنان من القمح في أحد موانئ الهند

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الوكيل الاخباري- توقفت شاحنات محملة بآلاف الأطنان من القمح، في ميناء "ديندايال ترست" في ولاية غوجارات الهندية، وذلك بعد قرار السلطات المركزية حظر تصدير هذه السلعة الغذائية، بسبب ارتفاع التضخم.

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وأثار الإعلان المفاجئ، من قبل السلطات في الهند، الفوضى في ميناء "ديندايال ترست" بولاية غوجارات، حيث ظلت حوالي 4 آلاف شاحنة محملة بالقمح عالقة في الميناء اليوم الثلاثاء.

وتنتظر أربع سفن محملة بحوالي 80 ألف طن من القمح أمر المغادرة.

ويمكن للشحنات التي وصلت قبل 13 مايو، تاريخ إعلان الحكومة الهندية حظر التصدير، أن تغادر على متن سفن متجهة إلى دول مثل مصر وكوريا الجنوبية، بموجب عقود تصدير سابقة، بحسب ما أعلن مسؤولو الموانئ.

واوضح الناطق باسم الميناء، أوم براكاش دادلاني، أن "الشاحنات المحملة بالقمح التي وصلت إلى الميناء بعد 13 مايو ستضطر إلى المغادرة ومعها البضائع".

انتقد وزراء الزراعة في مجموعة السبع الكبرى على الفور قرار الهند، محذرين من "تفاقم" مشكلة إمدادات الحبوب في العالم.

وحتى السبت كانت الهند أعربت عن استعدادها لمساعدة الأسواق العالمية في حال حدوث مشاكل في الإمدادات بسبب الحرب في أوكرانيا، التي كانت تؤمن 12 بالمئة من صادرات القمح في العالم.

وقالت نيودلهي إن "الحظر" يهدف إلى ضمان "الأمن الغذائي" لسكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.

 

روسيا اليوم

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