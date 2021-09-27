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الإثنين، 27-09-2021 03:40 م

بعد مصر.. دولة عربية جديدة تصدر سندات خضراء

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الوكيل الاخباري- كشف مسؤول بوزارة المالية السعودية اليوم الاثنين عن أن المملكة تعتزم إصدار سندات خضراء قريبا، وذلك لجذب قاعدة جديدة من المستثمرين.

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ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه المملكة المنتجة للنفط لاحتواء المخاوف البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتمويل انتقالها إلى اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة.

وقال هاني المديني الرئيس التنفيذي المكلف للمركز الوطني لإدارة الدين إن الحكومة ستدرس أيضا التمويل المدعوم من وكالات ائتمان التصدير بالإضافة إلى الصكوك والسندات التقليدية.

وشهدت منطقة الخليج تزايدا في الاهتمام بالمبادرات والصفقات المتعلقة باحتواء المخاوف البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة مع تزايد الوعي بين المستثمرين العالميين بشأن تلك المخاطر.

واستعانت السعودية مؤخرا ببنوك لتقديم المشورة فيما يتعلق بإطار العمل للتمويل المستدام، وقال صندوق الاستثمارات العامة السعودي إنه يعتزم الإعلان قريبا عن أول صفقة لديون خضراء.

المصدر: روسيا اليوم

 

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