السبت 25-12-2021
الوكيل الاخباري

15 إجراء حكوميا لمواجهة كورونا اعتبارا من بداية عام 2022

الاوبئة لـ الوكيل : الجرعة الثالثة يجب ان تكون على جدول الاهمية لدى المواطنين

مهيدات للوكيل: ندرس اعتماد وترخيص الكبسولات المضادة لكورونا

الملك يهنئ بعيد استقلال ليبيا

70-80% نسبة إلغاء الحجوزات خلال موسم عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية

مصدر حكومي ينفي طرح ورقة نقدية من فئة المئة دينار - صورة

تنفيذا لتوجيهات الملك .. العيسوي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية

التربية تنشر أسماء مراكز تطعيم الطلبة والكادر التعليمي والإداري

الغذاء والدواء تنفي وجود حليب مجفف مقلد في الأسواق المحلية

لماذا لا تضع الحكومة سقوفا سعرية للمحروقات ؟

السبت، 25-12-2021 03:00 م

بعد نفي طرح ورقة نقدية من فئة الـ100 دينار.. ماذا يعني ذلك اقتصاديا؟

image
الصورة المتداولة للإصدار الجديد بفئة 100 دينار


الوكيل الإخباري - أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش أن إصدار الدول لعملات جديدة ذات فئة أكبر مرتبط بمعدلات التضخم لديها.

اضافة اعلان


وقال عايش لـ"الوكيل الإخباري"، إنه كلما ارتفع التضخم في دولة ما فإن البنوك المركزية فيها تلجأ لإصدار عملات جديدة بفئات نقدية أكبر.

 

ويشير مصطلح التضخم إلى الحالة الاقتصادية، والتي تتأثر بارتفاع أسعار السلع والخدمات، مع حدوث انخفاض في القدرة الشرائية المرتبطة بسعر صرف العملة.

وأضاف أن الأردن أصدر عملات نقدية جديدة ورقية أو معدنية في أكثر من مرة وبأشكال جديدة أكثر تطورا وأمنا، ولكنه لم يصدر أي فئات جديدة أعلى قيمة منذ إصداره ورقة نقدية جديدة من فئة 50 دينار عام 2000.


وأشار عايش إلى أن إصدار أي فئات جديدة ذات قيمة أكبر يعني أن هناك تضخم كبير في اقتصاد الدولة ومؤشر على انخفاض القيمة الشرائية للعملة وهو ما يدفع تلك الدول إلى إصدار عملات جديدة.


وبيّن أن الفئات النقدية الجديدة ذات القيمة الأكبر توحي بوجود توجه لتغيير قيمتها السوقية أو تعويمها أو تخفيض سعر صرفها مع الدولار أو سلة العملات الأخرى.

 

ولفت عايش إلى أن الدول تحافظ على العملات النقدية ذات القيمة القليلة لتحافظ على استقرار اقتصادها وقوة عملتها وسعر صرفها مقارنة مع العملات الأخرى.


وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعملة أردنية جديدة من فئة الـ 100 دينار.

 

ونفى مصدر مسؤول في البنك المركزي الأردني صحة طرح إصدار جديد من العملة بفئة الـ 100 دينار.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
61c2ed994c59b7024a33becc

كم تبلغ احتياطيات الدول العربية من الذهب خلال 2021؟

ناقلة-نفط-في-ميناء-البصرة-العراقي-الجنوبي

أكثر من 7.5 مليار دولار ايرادات بيع النفط خلال الشهر الماضي في العراق

1220212214648866396021

لماذا لا تضع الحكومة سقوفا سعرية للمحروقات ؟

c069c4e8-b643-4d4a-bad9-018a64759948_16x9_1200x676

%50 انخفاض مستوردات الأردن من مواد التجميل والهدايا

pic_179080

تجارة الأردن: أرقام النمو الحكومية غير واقعية

البنك المركزي (3)

النقد المصدر يرتفع 6% منذ بداية العام

أخبار متعلقة
122021285032466116627

الحمل الكهربائي يسجل ارتفاعاً الثلاثاء

61af5644dda5a

مساعٍ أردنية للحصول على 500 مليون دولار لصالح الكهرباء الوطنية

مطار-الملكة-علياء-الدولي-من-المصدر

ارتفاع صادرات المنطقة الحرة بالمطار الى 131 مليون دينار

ميناء الحاويات في العقبة

ابو عاقولة يُحذر من “موت” ميناء حاويات العقبة

سلع

تعرّف على أكثر المواد التي استوردها الأردن في 2021

311277_5_1607005357

خلال 9 اشهر ... عجز الميزان التجاري للأردن يرتفع بقيمة 27.8%