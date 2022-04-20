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الأربعاء، 20-04-2022 12:56 م

بعد هبوط حاد.. أسعار النفط تقلص خسائرها وسط مخاوف من نقص المعروض

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الوكيل الاخباري- عوضت أسعار النفط اليوم الأربعاء، الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في الجلسة السابقة، مع تركز الاهتمام على نقص المعروض من روسيا وليبيا، في حين أظهرت بيانات انخفاض المخزنات الأميركية الأسبوع الماضي.

زادت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتا بما يعادل 0.6% إلى 107.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 0623 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط في عقود أقرب استحقاق التي يحل أجلها اليوم 46 سنتا أو 0.5% إلى 103.02 دولار للبرميل.

وهبط الخامان 5.2% في معاملات متقلبة أمس الثلاثاء، بعدما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي بنقطة مئوية كاملة تقريبا، مشيرا إلى الآثار الاقتصادية لحرب روسيا في أوكرانيا، وحذر من أن التضخم يعد الآن "خطرا واقعا وواضحا" في العديد من الدول.

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