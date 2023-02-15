بعد هزات عنيفة.. بورصة إسطنبول تعود للتداول مرتفعة بـ 9%

الوكيل الإخباري - واصلت البورصة التركية مكاسبها القوية التي سجلتها في مستهل جلسة الأربعاء لتصل إلى نحو 9 % وهذه هي أولى جلسات التداول في إسطنبول بعد أن تم إيقاف التداول لمدة 5 أيام في أعقاب هزات أرضية مدمرة دفعت البلاد لاتخاذ إجراءات لتفادي تهاوي أسعار الأسهم. اضافة اعلان





وعلقت بورصة إسطنبول التداول في أسواق الأسهم والمشتقات بعد يومين من الهزات الأرضية التي أودت بحياة أكثر من 40 ألف شخص في تركيا وسوريا المجاورة.



وشهدت بورصة إسطنبول تراجعاً نسبته 16.2% خلال أول ثلاثة أيام بعد الزلزال ، قبل أن يتم إلغاء تعاملات يوم الثلاثاء، وتعليق العمل بالبورصة لمدة خمسة أيام عمل.



وأصدرت السلطات التركية مجموعة من اللوائح التنظيمية أمس الثلاثاء لتخفيف الأثر على أسواق الأسهم عند استئناف التداول اليوم. ( سكاي نيوز )