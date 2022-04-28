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الخميس، 28-04-2022 09:08 ص

بعد وقف إمدادات روسيا..غاز لبولندا وبلغاريا من جيرانهما الأوروبيين

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الوكيل الاخباري- أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دين لاين، أن بولندا وبلغاريا ستحصلان حاليا على الغاز من جيرانهما الأوروبيين بعد أن قطع عملاق الطاقة الروسي "غازبروم" إمداداته عن البلدين.

وأكدت في كلمة مقتضبة للصحافيين، "سنعمل على أن يكون لقرار (غازبروم) أقل تأثير ممكن على المستهلكين الأوروبيين"، وفقاً لما ذكرته "فرانس برس".

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كما اعتبرت دين لاين أن "الإجراء الذي اتخذته روسيا سيؤثر على روسيا نفسها، حيث إن الكرملين يضر بالاقتصاد الروسي لأنهم يحرمون أنفسهم من مردود كبير".وأشارت إلى أن هذا "التوقف الأحادي الجانب" للتسليم "غير مبرر وغير مقبول".

إلى ذلك، أضافت: "هذا يظهر مرة أخرى عدم موثوقية روسيا كمورد للغاز". وتابعت: "اليوم فشل الكرملين مرة أخرى في محاولته بث الانقسام بين الدول الأعضاء"، مشيرة إلى أن عصر الوقود الأحفوري الروسي في أوروبا يقترب من نهايته.

 

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