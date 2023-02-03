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الجمعة، 03-02-2023 11:10 ص

بعد 7 أسابيع من المكاسب.. الذهب يتجه للانخفاض عالمياً

ذهب


الوكيل الاخباري - استقرت أسعار الذهب الجمعة بعد عمليات بيع مكثفة في الجلسة السابقة، إذ استوعب المتداولون تصريحات البنوك المركزية العالمية بشأن رفع أسعار الفائدة، لكن المعدن الأصفر يتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي له في سبعة أسابيع في ظل قوة الدولار.

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واكتسبت أسعار الذهب حوالي 300 دولار منذ نوفمبر بفضل توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بوتيرة أقل، إذ أن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.


وبعدما رفع المركزي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بعد عام من الزيادات الحادة، رفع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة 50 نقطة أساس أمس الخميس كما كان متوقعا.

بحلول الساعة 0355 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1916.31 دولار للأونصة، بعد أن تراجع اثنين بالمئة وسط عمليات بيع أمس الخميس مدفوعة بارتفاع الدولار وجني الأرباح.


ولم تشهد العقود الأميركية الآجلة للذهب تغيرا يذكر مسجلة 1930 دولار.
في غضون ذلك، ارتفع الدولار 0.1 بالمئة، مما كبح أسعار الذهب.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.5232 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1932 دولار، وزاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1658.00 دولار.

 

سكاي نيوز

 




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