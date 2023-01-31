الثلاثاء 31-01-2023
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الثلاثاء، 31-01-2023 02:06 م

بعكس المتوقع.. اقتصاد منطقة اليورو ينمو بآخر ربع من 2022

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الوكيل الإخباري - ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة اليورو خلال الربع الأخير من عام 2022، بعكس التوقعات التي رجحت تراجعه.اضافة اعلان



وأظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، أن اقتصاد منطقة اليورو قد سجل نموا بنسبة 0.1 بالمئة، مقابل توقعات بانكماش نسبته 0.1 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.


وعلى أساس سنوي، سجل اقتصاد منطقة اليورو نموًا بنسبة 1.9 % ، بأقل من التوقعات التي رجحت أن ينمو بنسبة 2.2 %.


وكان صندوق النقد الدولي قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9 % خلال العام الحالي، من 2.7 % كانت قد توقعها في أكتوبر الماضي، ما يمثل زيادة بنسبة 0.2 % ، ومع ذلك لا يزال هذا النمو المتوقع أقل مما حققه في 2022 عند 3.4 %. ( سكاي نيوز )



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