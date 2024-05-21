الثلاثاء 21-05-2024
الوكيل الاخباري
 

‎ الاقتصاد الرقمي: جوازات السفر الإلكترونية نهاية العام

لليوم الـ15 .. الاحتلال يواصل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم

تفاصيل تكشف لأول مرة عن حادثة تحطم مروحية الرئيس الايراني

الحكومة: مهلة 10 أيام قبل فرض غرامات على هؤلاء

إصابة صحفي برصاص الاحتلال في جنين

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة خلال 24 ساعة

مدير صحة جنين: الاحتلال يستهدف كل ما يتحرك على الأرض

غالانت: لا نعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية

الصفدي: الوضع في غزة كارثي.. ولا سلام دون حل الدولتين

الأردن يدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها

الثلاثاء، 21-05-2024 10:15 ص

بفارق 4 دنانير .. تغير على أسعار ليرة الذهب في الاردن

ممممم


الوكيل الاخباري - سجلت أسعار الليرة الذهبية اليوم الثلاثاء ارتفاعاً جديداً في الأردن وفق أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.

اضافة اعلان


وأضاف ديب لـ "الوكيل الإخباري" أنه بلغ سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات من عيار 21 إلى 393 ديناراً، وسعر الليرة الرشادية نحو 344.4 ديناراً.


ولفت أن سعر الأونصة بلغ اليوم 2416 دولار، مشيرا أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير.


واستقر سعر غرام الذهب اليوم في الأردن ليبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 48.5 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 46.5 ديناراً للشراء منهم، بينما وصل سعر غرام الذهب عيار 18 إلى 43.5 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 40 ديناراً للشراء منهم.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ذهب خاص

سعر غرام الذهب في الاردن اليوم

نفط8

أسعار النفط عالميا اليوم

5202416175054348837390

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الاردن

1716205548039

تراجع الاسترليني أمام الدولار

664b2e654c59b76dfb155526

قفزة في إمدادات الغاز المسال الروسي إلى الصين

ز

بورصة عمان تنهي تعاملاتها على ارتفاع

أخبار متعلقة
ليرة3

أسعار ليرة الذهب تسجل أرقاماً قياسية في الأردن

ليرة

بمقدار 5 دنانير .. ارتفاع ليرة الذهب في الاردن اليوم

ليرة2

سعر ليرة الذهب الانجليزية شهد ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 387 ديناراً

ليرة

381 ديناراً سعر الليرة الذهب الإنجليزية في الاردن اليوم

ليرة2

بعد انخفاض أسعارها .. تعرف على سعر ليرة الذهب في الاردن

ليرة2

بعد انخفاض أسعارها .. تعرف على سعر ليرة الذهب في الاردن