الأحد 24-04-2022
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الأحد، 24-04-2022 03:24 م

بلومبرغ: ألمانيا ستنزلق في الديون بسبب العقوبات المفروضة على روسيا

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الوكيل الاخباري- قالت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن مصادر مطلعة، إن ألمانيا تخطط لزيادة الاقتراض الخارجي بنحو 40 مليار يورو للتخفيف من الأثر الاقتصادي للنزاع الدائر في أوكرانيا.

وذكرت الوكالة، أنه إذا تمت الموافقة على الخطة المحدثة في البرلمان، فسيصل المبلغ الإجمالي للدين العام في ألمانيا إلى 140 مليار يورو.

ووفقا للوكالة، بمساعدة هذه الأموال الإضافية، ستتمكن الحكومة الألمانية من تعويض الزيادة في أسعار الطاقة للشركات والأفراد.

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ويشار إلى أن ألمانيا، مثل الدول الغربية الأخرى، واجهت ارتفاعا حادا في أسعار الوقود والغذاء بعد فرض عقوبات واسعة النطاق ضد روسيا، ردا على العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ووفقا لـ Deutsche Wirschafts Nachrichten، قد يصل إنفاق ألمانيا على النفط الروسي هذا العام إلى 14.3 مليار يورو، في حين أن فاتورة استيراد الغاز قد تصل إلى 17.6 مليار يورو. ومع ذلك، تتوقع برلين التوقف عن استيراد الفحم والنفط من روسيا بحلول نهاية العام، وعن استيراد الغاز الروسي بحلول منتصف عام 2024.

 

روسيا اليوم

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