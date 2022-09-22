بنك إنجلترا يرفع أسعار الفائدة بأعلى وتيرة منذ 27 عاما

الوكيل الإخباري -
أعلنت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا عن قرارات شهر سبتمبر بعد اجتماعها اليوم الخميس، والتي جاءت مطابقة لتوقعات الأسواق، حيث رفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة بمقدار 0.50% لتصل إلى 2.25%، مقابل قيمتها السابقة 1.75%، وذلك بإجماع أصوات أعضاء اللجنة.اضافة اعلان
وكانت تلك هي المرة الأولى التي يتم رفع أسعار الفائدة في بريطانيا بواقع 50 نقطة أساس منذ عام 1995، قبل عامين من تولي بنك إنجلترا السياسة النقدية للمملكة المتحدة.
وعلى الجانب الآخر، إذا كان للبنك نظرة محايدة بشأن الاقتصاد البريطاني وأبقى على معدلات الفائدة دون تغيير أو خفضها، فإن ذلك سيؤثر سلبا على الاسترليني. ( المتداول العربي
)