بنك التنمية الإفريقي يجمع 31 مليار دولار في منتدى استثماري

الوكيل الإخباري - قال رئيس بنك‭ ‬التنمية الإفريقي أكينوومي أديسينا، أمس الجمعة، إن البنك حصل على تعهدات استثمارية بقيمة 31 مليار دولار لمشروعاته أثناء منتدى الاستثمار الإفريقي.

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وأضاف في ختام المنتدى الذي استمر ثلاثة أيام أن ذلك يرفع إجمالي الاستثمارات للعام الجاري إلى نحو 64 مليار دولار.

وكان البنك قد حصل على تعهدات بقيمة 32.8 مليار دولار في اجتماع آخر مع المستثمرين في مارس/ آذار الماضي.



ولم يكشف أديسينا عن تفاصيل تذكر بشأن المشروعات لكنه قال إن أحد جوانب التركيز سيكون مناطق المعالجة الزراعية.



وكانت المشروعات المعلنة في وقت سابق من العام في مجالات من بينها الزراعة والمعالجة الزراعية والتعليم والطاقة والمناخ والرعاية الصحية والمعادن والتعدين وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

العربية.نت