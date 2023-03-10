بنك اليابان المركزي يثبت أسعار الفائدة

الوكيل الإخباري - ثبت بنك اليابان المركزي سعر الفائدة عند مستويات (0.1-) بالمئة دون تغيير بما يتماشى مع التوقعات، وكرر هدف البنك المركزي بالحفاظ على العائد على سندات الحكومة اليابانية لمدة 10 سنوات عند مستويات تحوم حول 0 بالمئة.

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ودافع محافظ بنك اليابان المركزي المنتهية ولايته هاروهيكو كورودا عن موقف السياسة النقدية لبنك اليابان في اجتماعه الأخير بشأن السياسة النقدية، وفق ما أوردته اليوم الجمعة شبكة سي إن بي سي الاقتصادية.



وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير منذ عام 2016، عندما طبق سياسة التحكم في منحنى العائد (YCC)، والتي تسعى للدفاع عن العائد المستهدف من السندات الحكومة اليابانية من خلال شراء كمية غير محدودة منها.



وقاد كورودا السياسة النقدية للبنك المركزي على مدى العقد الماضي، حتى مع قيام البنوك المركزية العالمية في الأشهر الأخيرة برفع أسعار الفائدة في محاولة للجم التضخم الجامح الذي يجتاح العالم.



وانخفض اليوم الجمعة، العائد على السندات الحكومية اليابانية لمدة 10 سنوات إلى (0.392) بالمئة، أي أدنى من الحد الأعلى لنطاق تحمل البنك المركزي البالغ 50 نقطة أساس حول المستوى الصفري والذي تم رفعه من 25 نقطة أساس في كانون الأول، الأمر الذي شكل مفاجأة للأسواق، وضعف الين الياباني بنحو (0.3) بالمئة بعد الإعلان وتم تداوله عند 136.6 مقابل الدولار الأميركي.



بترا