الجمعة 10-03-2023
الوكيل الاخباري

زلزال جديد يضرب تركيا

تعرف على أنواع الأفاعي السامة في الأردن

انخفاض أسعار الذهب عالميا

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

رمضان سيكون الخميس في هذه الدول.. والجمعة في دول أخرى

تفاصيل الحالة الجوية في الأردن حتى الاثنين المقبل

حماس تزف الشهيد الخواجا وتبارك عمليته البطولية

وزير السياحة والآثار يرعى توقيع اتفاقيتين لاستقطاب 38 رحلة طيران عارض

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

الاردن على موعد مع منخفض جوي وامطار غزيرة

 
الجمعة، 10-03-2023 11:00 ص

بنك اليابان المركزي يثبت أسعار الفائدة

1843231


الوكيل الإخباري - ثبت بنك اليابان المركزي سعر الفائدة عند مستويات (0.1-) بالمئة دون تغيير بما يتماشى مع التوقعات، وكرر هدف البنك المركزي بالحفاظ على العائد على سندات الحكومة اليابانية لمدة 10 سنوات عند مستويات تحوم حول 0 بالمئة.

اضافة اعلان


ودافع محافظ بنك اليابان المركزي المنتهية ولايته هاروهيكو كورودا عن موقف السياسة النقدية لبنك اليابان في اجتماعه الأخير بشأن السياسة النقدية، وفق ما أوردته اليوم الجمعة شبكة سي إن بي سي الاقتصادية.


وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير منذ عام 2016، عندما طبق سياسة التحكم في منحنى العائد (YCC)، والتي تسعى للدفاع عن العائد المستهدف من السندات الحكومة اليابانية من خلال شراء كمية غير محدودة منها.


وقاد كورودا السياسة النقدية للبنك المركزي على مدى العقد الماضي، حتى مع قيام البنوك المركزية العالمية في الأشهر الأخيرة برفع أسعار الفائدة في محاولة للجم التضخم الجامح الذي يجتاح العالم.


وانخفض اليوم الجمعة، العائد على السندات الحكومية اليابانية لمدة 10 سنوات إلى (0.392) بالمئة، أي أدنى من الحد الأعلى لنطاق تحمل البنك المركزي البالغ 50 نقطة أساس حول المستوى الصفري والذي تم رفعه من 25 نقطة أساس في كانون الأول، الأمر الذي شكل مفاجأة للأسواق، وضعف الين الياباني بنحو (0.3) بالمئة بعد الإعلان وتم تداوله عند 136.6 مقابل الدولار الأميركي.


بترا

إقرأ ايضا
كوووووطكطك5

كوريا الجنوبية تسجل عجزا قياسيا في الحساب الجاري في كانون الثاني

8c825fb9-سبائك-من-الذهب-1

انخفاض أسعار الذهب عالميا

WhatsApp Image 2023-03-06 at 9.17.04 AM

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

file

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية أكثر من 800 نقطة

main_image6409f28e8e34a

كيف غيرت أزمة أوكرانيا سوق النفط؟

LYNXMPEA5O134_M

صدور بيانات البطالة الأمريكية على عكس التوقعات

أخبار متعلقة
Flag_of_Morocco

مجموعة العمل المالي تقرر خروج المغرب من اللائحة الرمادية

4 - Copy

فرصة للشراء.. هبوط حاد لأسعار الذهب في الأردن الأربعاء

841

من بينها دول عربية.. تحذير من تراجع عملات دول بسبب أسعار الفائدة

imgid556975

للراغبين بالشراء.. أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

192742-fed-810x539

توقعات هامة.. الفيدرالي الأمريكي سيرفع الفائدة خلال آذار وأيار المقبلين

4 - Copy

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء