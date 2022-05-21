السبت 21-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

العراق: تسجيل أول وفاة بالحمى النزفية وثلاث اصابات ببغداد

اجراءات حكومية عاجلة لمتابعة مرض جدري القرود

برنامج بشاير جرش يبدأ استقبال طلبات المشاركة

الصحة العالمية: ظهور جدري القرود في 11 دولة- أسماء

هيئة الطاقة: الأردن ينتج 621 ميغاواط كهرباء من الرياح سنوياً

الضريبة تدعو المواطنين لتقديم الإقرارات لتجنب تزايد الغرامات

الأردن يعتمد الـ PCR للكشف عن جدري القرود

السيسي يتحدث عن تكلفة أحد أهم المشروعات في مصر

الوطني لمكافحة الأوبئة يعقد اجتماعا لبحث تطورات جدري القرود

توفر 200 فرصة عمل للإناث في اربد

السبت، 21-05-2022 03:36 م

بنك قطر الوطني يحلل سياسة بنك اليابان

6288d70f4236041fa614f01a (1)


الوكيل الاخباري- أكد بنك "قطر الوطني" أن تباين التضخم بين اليابان والاقتصادات المتقدمة الأخرى، يساهم في خلق فروق واسعة في أسعار الفائدة بين بنك اليابان والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى.

وفي تقريره الأسبوعي، أوضح بنك "قطر الوطني" (QNB)، أن "تباين التضخم بين اليابان والاقتصادات المتقدمة الأخرى، يساهم في خلق فروق واسعة في أسعار الفائدة بين بنك اليابان والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى، ولا سيما بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي"ـ لافتا إلى أن "هذا الأمر يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال من اليابان، مما يضع الين الياباني تحت الضغط"ـ حيث أنه "من المتوقع أن يستمر تقلب قيمة الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي، ولكن تحقيق الاستقرار المتواصل يتطلب حدوث تغير كبير في توقعات التضخم العالمية أو تدخل كبير في سوق الصرف الأجنبي من قبل بنك اليابان".

كما أشار البنك في تقريره إلى أن "أسواق الصرف الأجنبي للعملات الرئيسية تتسم بالثبات والتحركات البطيئة ومعدلات السيولة العالية، ولذلك فإنه من النادر نسبيا حدوث تحركات كبيرة في هذه العملات في ظل غياب صدمات أو اضطرابات كبيرة في السوق، ومع ذلك، انخفضت قيمة الين الياباني بسرعة قياسية مقابل الدولار الأمريكي خلال الأرباع القليلة الماضية".

وأوضح قائلا: "تسارعت التحركات في قيمة الدولار الأمريكي مقابل الين في الأسابيع الأخيرة، مع انخفاض قيمة العملة اليابانية إلى مستويات لم نشهدها منذ سنوات"، إذ أنه أرجع التراجع القوي في قيمة الين الياباني إلى "الاختلاف الواضح بين موقف بنك اليابان والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى تجاه السياسات النقدية، حيث يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي في الانتقال إلى "تشديد" السياسات من أجل السيطرة على التضخم، بينما يهدف النهج المتبع من قبل بنك اليابان إلى الحفاظ على مزيج سياساته الميسرة للغاية لفترة أطول".

وتابع التقرير: "نظرا لأن التضخم لا يعتبر أمرا مقلقا في اليابان، ولذلك سيواصل بنك اليابان جهوده للحفاظ على أسعار الفائدة السلبية، وشراء الأصول على نطاق واسع، وتدابير التحكم في منحنى العائد التي تُبقي الحد الأقصى لمعدلات العائد طويل الأجل عند مستويات منخفضة".

كما أعرب بنك "قطر الوطنب" عن تساؤله بشأن سبب اتخاذ بنك اليابان هذا الموقف "المتساهل" للغاية؟ وما الذي يسبب هذا التباين الكبير في سياساته بالمقارنة مع بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى؟".

وفي هذا السياق، أكد البنك أن "الأمر كله يتعلق بالتضخم، فاليابان تختلف بالفعل عن الاقتصادات المتقدمة الأخرى فيما يتعلق بالتضخم، لا سيما في الأرباع الأخيرة، وعلى عكس بنك الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأوروبي، اللذين يركزان حاليا على السيطرة على التضخم، لا يزال بنك اليابان يخوض معركة رئيسية ضد الانكماش المترسخ"، موضحا أنه "بالرغم من خروجه مؤخراً من المنطقة السلبية، لا يزال التضخم في اليابان منخفضا، حيث بلغ معدل التضخم 1.2% في مارس 2022، وتأتي حصة كبيرة من زيادة الأسعار في البلاد من مكونات التضخم الأكثر عرضة للتقلبات والتي غالبا ما تكون مستوردة، مثل السلع الغذائية ومنتجات الطاقة. ولا تزال المكونات الأخرى للتضخم الياباني، مثل الإسكان والتعليم، تشير إلى أن ضغوط الأسعار خافتة".

ورأى "QNB" أن "اليابان لا تزال في دوامة الانكماش للسنة السابعة على التوالي والمتمثلة في انخفاض معدلات النمو والتضخم وارتفاع مستويات المديونية، مستمرة في البلادـ وأن تأثير هذه العوامل يفوق الآثار التضخمية العالمية الأخرى، مثل تعافي الطلب بعد الجائحة واختناقات سلسلة الإمداد"، حيث "أدى الانكماش طويل الأمد في اليابان إلى ترسخ "ذكرى" ثبات الأسعار التي أصبحت متجذرة في سلوك الأسر والشركاتـ فيما تخلق ظاهرة "ثبات التوقعات" هذه، حلقة من ردود الفعل الانكماشية".

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

إقرأ ايضا
download

ارتفاع واردات الصين من النفط السعودي الى مستوى قياسي

wind-farm-kenya

هيئة الطاقة: الأردن ينتج 621 ميغاواط كهرباء من الرياح سنوياً

310226_3f4

مصر تشتري أكثر من 2.5 مليون طن من محصول القمح

71706-2120584694

الأسهم السعودية تفقد 594 مليار ريال من قيمتها السوقية في 10 جلسات

1 - Copy

180 مليون دينار صادرات صناعة عمان من المجوهرات

image_750x_625d17a679b14

أزمة الغذاء في العالم .. كيف سيتمكن الأردن من بلوغ الأمن الغذائي؟

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_891c621a86d4dcae992b639def2d535b

انكماش الاقتصاد الياباني بفعل زيادة التكاليف.. ومخاوف من تباطؤ على المدى الطويل

43586-2074524992

المفوضية الأوروبية تخفض توقعاتها لأداء اقتصادات عالمية في 2022

627504944c59b72f3e2e3c24

تحرك مصري بعد قرار أمريكا رفع الفائدة

1517011

بنك إنجلترا يرفع سعر الفائدة 0.25% إلى 1٪ مع ارتفاع التضخم

62737fd24c59b7661f24e913

اليابان ترفض فرض حظر فوري على شراء النفط الروسي

4-19-800x549

التضخم السنوي في روسيا يرتفع إلى 17.7%.. أعلى مستوى منذ 20 عاماً