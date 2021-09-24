الجمعة 24-09-2021
الوكيل الاخباري

زين عوض ونجوى كرم تشعلان المسرح الجنوبي في مهرجان جرش

الفايز: الوضع السياحي في الأردن صعب

مراكز تطعيم لقاح كورونا اليوم الجمعة - أسماء

وفيات اليوم الجمعة 24-9-2021

نشطاء أردنيون يتضامنون مع الطفل محمد في العراق

رئيس البنك الدولي يزور الأردن الأسبوع المقبل

توقع تساقط زخات من المطر اليوم الجمعة

الجامعة الهاشمية تنظم ورش إبداعية في الشعر والقصة القصيرة والخاطرة والمسرح

جامعة اليرموك تشارك بملتقى الشارقة الدولي للراوي

الأردن يشارك بفعالية في جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي

الجمعة، 24-09-2021 08:56 ص

بنك مصر يحصل على أكبر قرض في تاريخه

مصر ٢


الوكيل الإخباري -حصل بنك مصر الحكومي على أكبر قرض مشترك في تاريخه بمبلغ مليار دولار أمريكي، وذلك في إطار تجديد القرض المشترك الذي حصل عليه خلال عام 2018.

اضافة اعلان


وتلقى البنك طلبات بأكثر من مليار دولار أمريكي بمعدل تغطية يبلغ حوالي 200% من القيمة الأولية من 22 بنك إقليمي ودولي من 11 دولة من الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا منهم 12 بنكا جديدا تشارك لأول مرة في القرض المشترك لبنك مصر، وهو الأمر الذى جعل بنك مصر يتمم القرض بمعدل تغطية بلغ 181% من القيمة الأولية للقرض المشترك ليبلغ 1 مليار دولار أمريكي.


 وقال رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الأتربي: "أظهرت نتائج التمويل المشترك المرونة المالية التي يتمتع بها البنك كأحد الأذرع المؤثرة في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والمساهمة في الإصلاحات الاقتصادية في سوق متنامي حتى خلال الظروف المضطربة لعام 2021". 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
النفط

ارتفاع أسعار النفط عالميا

بورصة

مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته اليومية على ارتفاع

الذهب

انخفاض أسعار الذهب عالميا

نفط

ارتفاع أسعار النفط عالميا

614c71ac4c59b7070d75f8cb

الليرة التركية تهوي بعد قرار للمركزي التركي مخالف للتوقعات

614c29854c59b740cb439482

عربيا.. الأردن العاشر من حيث حيازة الذهب

أخبار متعلقة
روسيا

تضاعف صادرات الغاز من روسيا إلى الصين

النفط

تراجع أسعار النفط عالميا

6141e4ea4c59b7066f6e318c

حوالات المصـريين العاملين بالخارج تسجل أعلى مستوى تاريخي لها

ذهبببب

تراجع أسعار الذهب عالميا

920212161229575151585

ارتفاع حوالات الأردنيين في الخارج

61353c504236044c174175d0

سعر بيتكوين يتجاوز 51 ألف دولار أمريكي لأول مرة منذ مايو 2021