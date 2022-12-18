بنهائي كأس العالم.. إعلان نصف دقيقة يتجاوز ربع مليون يورو

الوكيل الإخباري - قبل ساعات على انطلاق نهائي كأس العالم 2022 بين المنتخبين الأرجنتيني والفرنسي في النسخة الثانية والعشرين من المونديال، ارتفعت أسعار الإعلانات التجارية في القنوات الناقلة للنهائي خاصة في فرنسا والأرجنتين طرفي المباراة إلى أرقام فلكية.

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ورفعت قناة TF1 الفرنسية التي ستنقل النهائي في فرنسا سعر الإعلان إلى 330 ألف يورو عن كل نصف دقيقة.



وكانت القناة قد ذكرت أن 20.6 مليون متفرج قد شاهدوا مباراة نصف النهائي بين فرنسا والمغرب على شاشتها الأربعاء الماضي، وسط توقعات بزيادة كبيرة في عدد المشاهدين خلال النهائي المرتقب.



وكانت القناة ذاتها قد نقلت نهائي بطولة أمم أوروبا عام 2016 بين فرنسا والبرتغال التي انتهت بفوز فرنسا بهدف نظيف، وقتها وصل عدد المشاهدات إلى 20.8 مليون مشاهد. ( سكاي نيوز )