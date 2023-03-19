بنوك أميركية تطالب الحكومة بحماية كل ودائعها لتفادي عدوى SVB

الوكيل الإخباري - طلب ائتلاف يضم بنوكا أميركية متوسطة الحجم من الهيئة الناظمة الفيدرالية للمصارف ضمان جميع ودائع عملائهم لمدة عامين، حتى للمبالغ التي تفوق الحد البالغ 250 ألف دولار، لتفادي انتقال عدوى إفلاس بنك سيليكون فالي، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ.

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وقال "ائتلاف البنوك المتوسطة الحجم في أميركا" (MBCA) في رسالة إلى السلطات، وفق تقرير الوكالة، إن ذلك الإجراء من شأنه أن "يوقف على الفور هروب الودائع من بنوك أصغر حجما، ويؤدي إلى استقرار القطاع المصرفي ويقلل بشكل كبير من احتمالات انهيار مزيد من البنوك".



وتسبب إفلاس مصرفي سيلكون بنك (SVB) وسيغنتشر بنك (Signature Bank) بأزمة ثقة في هذا القطاع. ( سكاي نيوز )