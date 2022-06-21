بنوك الإمارات التي تقدم أفضل معدلات الرهن العقاري

الوكيل الإخباري - ينصح الخبراء بتوخي الحذر عند اختيار البنك الذي ستحصل منه على قرضك العقاري. هذه علاقة طويلة الأمد، لذا ستحتاج إلى بنك قادر على تلبية احتياجاتك الفريدة. يفضل كثيرون اختصار الأمر من خلال الحصول على القرض من البنك الذي يستخدمونه بالفعل في إدارة شؤونهم المالية الأخرى. وبرغم وجود مزايا عديدة لهذا النهج، ولكن ينصح الخبراء بالبحث عما تقدمه البنوك الأخرى حيث من الوارد أن تعرض شروطًا أفضل لمعدلات الرهن العقاري.

اضافة اعلان



أفضل البنوك الإماراتية في مجال الرهن العقاري

امتلاك منزل في الإمارات هو حلم يراود كثير من الوافدين. يشهد السوق العقاري في البلاد حالة من الانتعاش منذ فترة طويلة، كما يقدم خيارات متنوعة تناسب كافة الميزانيات وتلبي جميع التوقعات. وفقًا لقانون سقف الرهن العقاري في الإمارات، يجب سداد دفعة مقدمة بحد أدنى 20% من سعر العقارات التي تقل قيمتها عن خمسة ملايين درهم. تزداد دفعة المقدم إلى 30% للعقارات التي تزيد قيمتها عن هذا الرقم.



يعني ذلك أن المتبقي من قيمة العقار سيتم تمويله من خلال قرض عقاري. تقدم جميع البنوك في الإمارات معدلات تنافسية لفوائد الرهن العقاري. من بين أفضل البنوك في هذا الصدد:



بنك المشرق

يعتبر بنك المشرق أحد أقدم المؤسسات المصرفية الرائدة في الإمارات، كما يقدم العديد من خطط الرهن العقاري المتميزة.



●متاح للوافدين والإماراتيين وغير المقيمين

●يتيح الاقتراض حتى 10 مليون درهم

●تبدأ فوائد الرهن العقاري من 3.99%

●الحد الأقصى لفترة السداد 25 سنة

●قيمة القرض للوافدين 80% والإماراتيين 85%، وغير المقيمين 50%

●الحد الأدنى لراتب الأفراد 15,000 درهم



بنك أبوظبي الأول (FAB)

يعد بنك أبوظبي الأول واحد من أكبر البنوك في دولة الإمارات، ويتميز بتقديم باقات متنوعة للرهن العقاري وغالبًا ما تكون حصرية للمنطقة الجغرافية ذات الصلة.



●متاح للوافدين والإماراتيين وغير المقيمين

●يتيح الاقتراض حتى 20 مليون درهم

●تبدأ فوائد الرهن العقاري من 2.49%

●الحد الأقصى لفترة السداد 25 سنة

●يحصل المشترون للمرة الأولى على تمويل حتى 85%

●الحد الأدنى لراتب الأفراد 15,000 درهم

●الحد الأدنى للدخل 25,000 درهم للعاملين لحسابهم الخاص



بنك الإمارات دبي الوطني

يعتبر بنك الإمارات دبي الوطني، والمملوك لحكومة دبي، واحد من أكبر المؤسسات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط. يقدم البنك عدد كبير من خطط الرهن العقاري.



●متاح للوافدين والإماراتيين وغير المقيمين

●يتيح الاقتراض حتى 15 مليون درهم

●تبدأ فوائد الرهن العقاري من 3.29%

●الحد الأقصى لفترة السداد 25 سنة

●قيمة القرض للوافدين 80% والإماراتيين 85%، وغير المقيمين 50%

●الحد الأدنى لراتب الأفراد 15,000 درهم

بنك رأس الخيمة

واحد من أقدم البنوك وأكثرها ديناميكية في المنطقة، كما يقدم العديد من خطط الرهن العقاري المتنوعة.

●متاح للوافدين والإماراتيين وغير المقيمين

●يمكن للموظفين الاقتراض حتى 13 مليون درهم و20 مليون درهم لأصحاب الأعمال الحرة

●تبدأ فوائد الرهن العقاري من 2.84%

●الحد الأقصى لفترة السداد 25 سنة

●الحد الأدنى لراتب الأفراد 15,000 درهم



HSBC

HSBC هو أكبر مزود للخدمات البنكية والمالية في العالم. يقدم البنك البريطاني برامج متنوعة للرهن العقاري اعتمادًا على قيمة العقار.

●متاح للوافدين والإماراتيين وغير المقيمين

●يتيح الاقتراض حتى 1 مليون درهم

●يقدم فائدة ثابتة وأخرى متغيرة تعتمد على سعر الليبور لأجل 3 أشهر

●الحد الأقصى لفترة السداد 20 سنة

●تتراوح قيمة القرض بين 60 إلى 80% من قيمة شراء العقار

●الحد الأدنى لراتب الأفراد 15,000 درهم

●مزايا خاصة لعملاء HSBC Premier



يتوفر لمشتري العقارات في الإمارات عشرات الخيارات المتاحة. تقدم البنوك الإماراتية باقات مختلفة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لمختلف شرائح العملاء. أقامت أيضًا العديد من البنوك علاقات تعاون مع الشركات العقارية لتيسير عملية الحصول على الرهن العقاري.