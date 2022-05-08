بنوك كويتية تعتزم طلب تخفيف نسب السيولة من المركزي

الوكيل الاخباري- كشفت مصادر أن هناك نقاشات مصرفية مفتوحة تدفع بأن تخاطب البنوك بنك الكويت المركزي لإعادة النظر في التعليمات المنظمة لنسب السيولة المصرفية، على أن يتم تخفيفها، بحيث تكون معدلات احتساب هذه النسب أقل رقابياً، وفي مقدمتها المقررة للمدى الطويل، على أن تستمر البنوك في الالتزام بتطبيق متطلبات معايير "بازل 3".



ويعتقد مسؤولون مصرفيون أن هذا التوجه ينسجم مع المتغيرات التي طرأت على السوق، وفي مقدمتها تداعيات السحوبات التي نفذتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من ودائعها لأغراض استثمارية، في وقت تخطط فيه جميع المصارف للتوسع الائتماني خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بالتوقعات المتفائلة حول تحسن بيئة الأعمال، ما يتطلب مصرفياً زيادة مصادر تمويل التوسع المستهدف، والتي يعززها تخفيض مستويات السيولة المحجوزة.



ونوهوا بأنه من باب الحصافة الرقابية لجأ "المركزي" إلى إقرار طبقات إضافية من الحماية لضمان قدرة البنوك على ترتيب سلم استحقاقاتها، موضحين أن تخفيفها حالياً لن يقلل من معدلات الكفاية السليمة المكونة.

اضافة اعلان

العربية