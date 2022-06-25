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السبت، 25-06-2022 10:07 ص

بنوك مركزية عربية رفعت معدلات الفائدة - أسماء

سعر الفائدة


الوكيل الإخباري - أقدمت بعض البنوك المركزية العربية على رفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي لمواجهة آثار التضخم المستمرة.

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وجاء قرار هذه البنوك بعد رفع البنك الفيدرالي الإمريكي أسعار الفائدة 3 مرات بعد أن وصل معدل التضخم 8% تقريبا.


ورفعت مصر أسعار الفائدة مرتين حتى الآن خلال العام الحالي بواقع 300 نقطة أساس، بينما رفعت الإمارات والبحرين والأردن والكويت أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال 2022، ورفعت تونس أسعار الفائدة مرة واحدة خلال العام الحالي.


ووفقاً للتوقعات سوف يعمل البنك الفيدرالي على رفع الفائدة من جديد خلال تموز القادم بمعدل 75 نقطة أساس. ( الشرق )



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