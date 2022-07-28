بنوك ومصارف مركزية خليجية ترفع أسعار الفائدة

الوكيل الإخباري - قررت بنوك ومصارف مركزية، الأربعاء، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، سعر الفائدة، بمقدار 75 نقطة أساس إلى 2.25٪ -2.50٪ خلال اجتماعه في تموز 2022.

اضافة اعلان



رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قال في مؤتمر صحفي، إنّ التضخم في الولايات المتحدة لا يزال "مرتفعًا للغاية" وأضاف أن رفع سعر الفائدة من جديد بمعدل "كبير على نحو غير عادي" قد يكون ضروريًا خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي في أيلول/سبتمبر، كجزء من محاولات تهدئة التضخم.



أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البيانات تظهر "ضعف الإنفاق والإنتاج" على الرغم من الزيادة القوية في استحداث الوظائف.



قطر

أعلن مصرف قطر المركزي، رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) بمقدار 75 نقطة أساس، ليصبح 3.00%.



كما رفع سعر فائدة الاقتراض من المصرف (QCBLR) بمقدار 50 نقطة أساس، ليصبح 3.75%.



وذكر مصرف قطر المركزي، في بيان له، أن قرار رفع سعر الفائدة جاء بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية.



وفي السياق ذاته، قرر مصرف قطر المركزي رفع سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) بمقدار 75 نقطة أساس، ليصبح 3.25%.



السعودية

قال البنك المركزي السعودي، الأربعاء، إنه زاد أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس، في تحرك مواز لزيادة مماثلة في الفائدة من البنك المركزي الأميركي بالنظر إلى ارتباط الريال السعودي بالدولار.



ورفع المركزي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء العكسي (الريبو العكسي) 75 نقطة أساس إلى 3.0% و2.5% على الترتيب.



الإمارات

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 75 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من الخميس 28 يوليو/تموز 2022.



ويأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 75 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد اليوم.



كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.



ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي. كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.



الكويت

قرر بنك الكويت المركزي، رفع سعر الخصم بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.50% من 2.25% اعتبارا من الخميس.



وقال محافظ بنك الكويت المركزي، باسل الهارون، إنّ البنك قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.25% إلى 2.50%، وذلك اعتبارا من الخميس.



كما تقرر أيضا إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء /الريبو/، وسندات وتورق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدين العام.



وأوضح محافظ البنك حسب وكالة الأنباء الكويتية، أن قرار البنك المركزي جاء على ضوء المستجدات الأخيرة في الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، والتطورات الجيوسياسية، وأثر ذلك على معدلات التضخم العالمية، وانعكاسه بالتالي على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة الكويت.



وبين أن قرارات البنك ترتكز على المتابعة الحثيثة للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية، بما يهدف إلى تعزيز البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي، لا سيما القطاعات غير النفطية، وإلى ضمان تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية.



واختتم الهارون قوله بأن بنك الكويت المركزي سيتابع رصده للتطورات الاقتصادية والنقدية في الأسواق المحلية والدولية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة تكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.



البحرين

قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسي على ودائع الأسبوع الواحد بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.25%.



ورفع مصرف البحرين المركزي أيضا سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة 75 نقطة أساس إلى 3%، وسعر فائدة الإيداع لأربعة أسابيع إلى 4%، وسعر فائدة الخصم إلى 4.5%.



ونقلت وكالة أنباء البحرين عن المصرف أنه يتابع رصده للتطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في البحرين.