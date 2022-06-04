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السبت، 04-06-2022 10:02 ص

بوتين: أداء مطبعة الدولار الأمريكية في جائحة كورونا كان غير مسبوق

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الوكيل الإخباري - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن مطبعة الدولارات في الولايات المتحدة سجلت أداء غير مسبوق خلال جائحة كورونا.

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وفي حديث لقناة "روسيا -1"، ذكّر بوتين بأنه خلال الوباء "ركد الاقتصاد العالمي، وكان من الضروري إنعاشه".


وأضاف: "لم تجد السلطات المالية والاقتصادية في الولايات المتحدة شيئا أفضل من ضخ مبالغ طائلة من المال لدعم السكان والشركات الفردية وقطاعات الاقتصاد".


وتابع: "في غضون عامين، بل أقل من عامين، من فبراير 2020 حتى نهاية 2021، نما المعروض النقدي في الولايات المتحدة بواقع 5.9 تريليون دولار".


وأكد أن "هذا عمل غير مسبوق للمطبعة... حيث نما إجمالي المعروض النقدي بنسبة 38.6%".

 

روسيا اليوم 

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