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الثلاثاء، 24-05-2022 01:48 م

بوتين: الاقتصاد الروسي سيظل مفتوحا

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الوكيل الاخباري- شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن الاقتصاد الروسي في ظل الظروف الجديدة سيكون منفتحا، في إشارة إلى أن العقوبات الغربية لن تنجح في عزل الاقتصاد الروسي.

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وقال بوتين، خلال اجتماع حكومي حول تطوير قطاع النقل اليوم الثلاثاء: "في ظل الظروف الجديدة، سيكون الاقتصاد الروسي بالتأكيد مفتوحا". وأكد أن روسيا ستوسع التعاون مع الدول المهتمة بالتعاون متبادل المنفعة.

وأشار إلى أن رغبة عدد من الدول في الانسحاب من روسيا تظهر مدى أهمية التنويع، ووجه الرئيس الروسي الحكومة الروسية بتسريع تطوير البنية التحتية في البلاد في السنوات المقبلة.

كذلك أشار الرئيس الروسي إلى ضرورة الحاجة في تنويع مسارات النقل بسبب رغبة بعض الدول في "الانغلاق على روسيا". وطالب بوتين بالتخلص من الروتين (الإجراءات البيروقراطية) في تنفيذ مشاريع النقل وعدم مخالفة المواعيد النهائية في تنفيذ المشاريع.

 

روسيا اليوم

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