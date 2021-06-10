بوتين: الاقتصاد الوطني يتعافى بشكل أفضل من المتوقع

الوكيل الإخباري- صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن الاقتصاد الوطني يتعافى على الرغم من أنه لم يتم بعد التغلب على جائحة كورونا، حيث تجري مواصلة العمل على مواجهة أزمة الفيروس المستجد.



وجاء هذا التصريح خلال لقاء جمع الرئيس الروسي اليوم الخميس بوزير التجارة والصناعة الروسي، دينيس مانتوروف، حيث اطلع مانتوروف بوتين على نتائج عمل وزارة التجارة والصناعة الروسية.

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وقال الرئيس الروسي: "لسوء الحظ، لم يتم حتى الآن التغلب على جميع تداعيات الوباء، ولا تزال المعركة ضد هذا الفيروس مستمرة. ومع ذلك فإن الاقتصاد يتعافى والقطاع الحقيقي للاقتصاد (الروسي) يتعافى".



