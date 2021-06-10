الخميس 10-06-2021
الوكيل الاخباري

مطالبة بزيادة الايام المفتوحة لتلقي اللقاح

تعليمات جديدة لإرسال الرسائل الخلوية بالجملة

شاهد بقضية مستشفى السلط: لا وجود لوصف وظيفي لمراقب خزانات الأكسجين

صورة رئيس الوزراء تجتاح مواقع التواصل

الخصاونة يطالب بتكاتف القطاعين العام والخاص لحل مشكلة البطالة في الأردن

وفاتان جديدتان بكورونا في فلسطين

وزير السياحة يطلق برنامج أردننا جنة - صور

بـرنامـج الـوكيـل فـي إجـازة سـنـوية ابتداءً من الاحد

الحكومة : إعادة تفعيل المخالفات بشكل أكبر

مصدر لـ الوكيل : لم يتم تأجيل أقساط القروض في البنوك

الخميس، 10-06-2021 01:19 م

بوتين: الاقتصاد الوطني يتعافى بشكل أفضل من المتوقع

608abdd34c59b70d5666a31c


الوكيل الإخباري- صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن الاقتصاد الوطني يتعافى على الرغم من أنه لم يتم بعد التغلب على جائحة كورونا، حيث تجري مواصلة العمل على مواجهة أزمة الفيروس المستجد.

وجاء هذا التصريح خلال لقاء جمع الرئيس الروسي اليوم الخميس بوزير التجارة والصناعة الروسي، دينيس مانتوروف، حيث اطلع مانتوروف بوتين على نتائج عمل وزارة التجارة والصناعة الروسية.

اضافة اعلان

وقال الرئيس الروسي: "لسوء الحظ، لم يتم حتى الآن التغلب على جميع تداعيات الوباء، ولا تزال المعركة ضد هذا الفيروس مستمرة. ومع ذلك فإن الاقتصاد يتعافى والقطاع الحقيقي للاقتصاد (الروسي) يتعافى".

وفي كلمة خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي انعقد الأسبوع الفائت، أشار بوتين إلى أن الاقتصاد الروسي أظهر استقرارا خلال الجائحة، وقال إنه من المتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد الروسي في 2021 نحو 4%.

المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ذ

تركيا تعلن اكتشاف 20 طنا من الذهب

البيتكوين-ومخاطره

مخاطر الاستثمار في عملة البيتكوين

ذهب

أسعار الذهب الخميس 10/6/2021

1-1405598 (1)

أول دولة في العالم تعتمد عملة 'البيتكوين' كوسيلة للدفع

60c0a8a04c59b72157453ecb

البنك الدولي يعطي تقييما لآفاق الاقتصاد الروسي

44-30

ارتفاع أسعار النفط عالميا

أخبار متعلقة
60c0a8a04c59b72157453ecb

البنك الدولي يعطي تقييما لآفاق الاقتصاد الروسي

5e43f0a342360426cf29fd8c

روسيا: مؤشرات بأن يحقق الاقتصاد الوطني نموا قياسيا

ضمان

الضمان يوضح تفاصيل تمديد ' تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة'

774

روسيا: لا نسعى للاستغناء عن الدولار

لبنان

لبنان .. تعميم لـ' المركزي ' بشأن السحب من الودائع ساري المفعول

البنك الدولي

تعديل استراتيجية البنك الدولي للأردن