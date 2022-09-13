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الثلاثاء، 13-09-2022 12:42 م

بوتين: التخلص من الاعتماد على الدولار أمر حتمي

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الوكيل الإخباري - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن التخلص من الاعتماد على الدولار أصبح أمرا حتميا، مضيفا أن بلاده تتعامل مع الضغوط الغربية بشكل مناسب، وأن مؤشرات مختلف القطاعات تبين أن الاقتصاد يسير نحو النمو بفضل جملة الإجراءات المتخذة، على حد قوله.

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وأضافت بوتين، أن التضخم في روسيا انخفض إلى 14.1 بالمئة في أوائل سبتمبر، وأن هناك مؤشرات تتوقع انخفاضا إلى 12%.


وانكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 4 % في الربع الثاني من العام، وهي أول أرقام تغطي فصلا كاملا من بداية الحرب الروسية على أوكرانيا. ( سكاي نيوز )

 


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