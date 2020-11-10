بوتين يؤيد فكرة تخفيف عبء الديون عن الاقتصادات النامية

الوكيل الاخباري- قال الرئيس الروسي إن المبادرة العالمية لتخفيف عبء الديون للاقتصادات النامية أمر مهم، وفي هذا الإطار تتخذ روسيا باستمرار خطوات لتقليل عبء الديون عن شركائها الذين يحتاجون إلى الدعم.

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جاء ذلك خلال اجتماع قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون، عقد اليوم برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تترأس روسيا المنظمة هذا العام.



وأثرت أزمة كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا على اقتصادات دول العالم، حيث من المتوقع أن ينكمش الجزء الأكبر من دول العالم.



وفي ظل ذلك دعا صندوق النقد الدولي إلى تخفيف عبء الديون، وفي وقت سابق من الشهر الجاري وافق الصندوق على تخفيف عبء خدمة الديون عن 28 دولة منخفضة الدخل.

المصدر: روسيا اليوم



