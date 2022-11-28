بوتين يعاقب أوروبا بالجوع والبرد

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بمعاقبة أوروبا بالجوع والبرد، بعد قرار بلاده بإعادة توجيه صادرات وواردات موسكو إلى أسواق جديدة، وذلك على خلفية فرض الدول الأوروبية العقوبات عليها، في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.

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وقال الرئيس الروسي بوتين، اليوم الاثنين، إن التجارة الدولية في أزمة كبيرة إضافة إلى أن روسيا ستعيد توجيه صادراتها ووارداتها إلى أسواق جديدة.



وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا تعيد توجيه التجارة إلى شركاء دوليين موثوق بهم مثل البرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا حيث يحاول الغرب قطع العلاقات الاقتصادية، وذلك ضمن تحركاته لاحتواء تداعيات العقوبات الغربية. ( investing )