الأربعاء 31-03-2021
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الأربعاء، 31-03-2021 03:59 م

بوتين يعد بدعم قطاع الأعمال في توظيف المتضررين من البطالة

خن


الوكيل الإخباري - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن السلطات ستدعم رجال الأعمال في توظيف العاملين الذين تضرروا من البطالة العام الماضي.

وقال بوتين خلال مراسم توقيع اتفاقية عامة بين الحكومة والمنظمات النقابية واتحادات أرباب الأعمال لفترة من 2021 وحتى 2023: "الدولة ستدعم رجال الأعمال الذين سيوظفون المواطنين الذين خسروا أعمالهم العام الماضي، وذلك عبر تحملها عبء تعويض جزء من التكاليف المتعلقة بدفع الرواتب لهؤلاء الموظفين".

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وأوضح رئيس الدولة أن الحديث يدور عن حصول أرباب العمل على مبلغ يساوي ثلاثة أضعاف الحد الأدنى من الأجور، سيتم دفعها مقابل كل عامل خلال ستة أشهر.


وأشار بوتين إلى ضرورة إقامة فرص عمل جديدة عبر استخدام كافة الأدوات المتاحة، بما في ذلك آليات التوظيف "عن بعد" التي تتيح للمواطنين كسب أرزاقهم بغض النظر عن أعمارهم وأماكن سكنهم وحالتهم الصحية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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