بوتين يوقع على قانون ضريبة دخل جديدا في روسيا

الوكيل الاخباري- وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يزيد ضريبة الدخل من 13% إلى 15% على الدخل السنوي الذي يتجاوز 5 ملايين روبل وتم نشر القانون على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية امس الاثنين0

اضافة اعلان



وابتداء من العام القادم ستطبق ضريبة دخل بنسبة 15% على الدخل الذي يتجاوز 5 ملايين روبل (نحو 66 ألف دولار). ويعني ذلك أن الضريبة الجديدة (15%) ستطبق على المبلغ فوق الـ5 ملايين روبل، بينما المبلغ حتى 5 ملايين روبل سيبقى خاضعا لضريبة 13%.



ومن المتوقع أن يحقق القانون الجديد إيرادات إضافية للميزانية الروسية بقيمة 60 مليار روبل (نحو 800 مليون دولار) في 2021، وبقيمة 64 مليار روبل في العام 2022، وبقيمة 68.5 مليار روبل في العام 2023.



وسيتم تحويل الزيادة التي سيتم جبايتها من الضريبة الجديدة لرفد صندوق رعاية الأطفال المصابين بأمراض خطيرة، بما في ذلك الأمراض النادرة.

المصدر: روسيا اليوم



