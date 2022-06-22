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الأربعاء، 22-06-2022 03:19 م

بورصات الخليج تتراجع.. قفزات الطاقة والفائدة تربك الأسواق

ريريبريير


الوكيل الإخباري - انخفضت معظم بورصات الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء متبعة خطى الأسهم الآسيوية في حين ظل اهتمام المستثمرين منصب على المخاوف بشأن أسعار الفائدة والتضخم.

ونزل المؤشر الرئيسي للسوق المالية السعودية 1.5 بالمئة متأثرا بهبوط سهم مصرف الراجحي بنسبة 2.4 بالمئة والصحراء العالمية للبتروكيماويات 2.9 بالمئة.

وتهاوت أسعار النفط، المحفز الرئيسي لأسواق المال الخليجية، بأكثر من ستة دولارات للبرميل مع سعي الرئيس الأميركي جو بايدن لخفض أسعار الوقود.

ومن المقرر أن يجتمع بايدن مع مسؤولين من سبع شركات نفطية غدا الخميس في البيت الأبيض من أجل خفض أسعار الوقود إذ تحقق الشركات أرباحا قياسية. 
وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 1.4 بالمئة مع هبوط سهم إعمار العقارية 2.8 بالمئة. وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصة أبوظبي 1.2 بالمئة مع نزول سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، بنسبة 1.1 بالمئة.

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ويتوقع اقتصاديون أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة 75 نقطة أساس أخرى الشهر المقبل ثم نصف نقطة مئوية في أيلول ولن يعود لرفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فقط قبل تشرين الثاني على أقرب تقدير.

وخسر مؤشر بورصة الدوحة 0.2 بالمئة مع تراجع سهم البنك التجاري القطري 1.1 بالمئة. ( سكاي نيوز)


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