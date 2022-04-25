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الإثنين، 25-04-2022 01:12 م

بورصات عالمية تتلون بالأحمر في ظل موجة بيع أسهم

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الوكيل الاخباري- تشهد البورصات الأوروبية الاثنين، موجة تراجع بأكثر من 2%، وذلك بعد تراجع سجلته في وقت سابق اليوم الأسواق الآسيوية.

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وفي الأسواق الأوروبية، هبط مؤشر FTSE 100 البريطاني، بحلول الساعة 12:17 بتوقيت موسكو، بنسبة 2.4% إلى 7341.58 نقطة، فيما تراجع المؤشر CAC40 الفرنسي بنسبة 2.1% إلى 6416.6 نقطة.

كذلك هبط المؤشر DAX الألماني بنسبة 1.88% إلى 13876.56 نقطة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وفي الأسواق الآسيوية، قادت المؤشرات الصينية الخسائر، حيث هبط مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 5.09% إلى 2928 نقطة.

ويأتي التراجع في ظل مخاوف من حدوث تباطؤ في الاقتصاد العالمي، وخاصة في الاقتصاد الصيني، حيث تكافح الصين لاحتواء انتشار فيروس كورونا. وتنامت المخاوف من أن بكين على وشك الانضمام إلى شنغهاي في عمليات الإغلاق.

كذلك تراجعت أسعار الذهب الأسود في الأسواق العالمية، حيث هبط الخام الأمريكي دون مستوى 100 دولار للبرميل، فيما تم تداول الخام العالمي "برنت" عند 101.75 دولار للبرميل.

 

روسيا اليوم

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