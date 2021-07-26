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الإثنين، 26-07-2021 08:45 م

بورصة أبوظبي تسجل مستوى قياسيا جديدا

بورصة


الوكيل الإخباري- أغلقت أسواق الخليج الرئيسية على تباين، اليوم الاثنين، بعد يوم من تسجيل خسائر عقب العودة من عطلة عيد الأضحى، لكن مؤشر أبوظبي سجل مستوى قياسيا جديدا.

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وفي العادة يعمد المتعاملون في الخليج إلى بيع الأسهم للحصول على سيولة أثناء العطلات، ويتوخون الحذر بشكل عام تحسبا لأي تطورات في الأسواق العالمية خلال الفترة التي تكون فيها البورصات في المنطقة مغلقة.


وفي أبوظبي، تقدم المؤشر 0.9%، مسجلا مستوي قياسيا جديدا بفضل صعود سهم العالمية القابضة 2.9%، وسهم إتصالات 1.1%. وكسب سهم دانة غاز 0.2%، مواصلا مكاسبه لليوم الثاني على التوالي، بعدما‭‭‭‭ ‬‬‬‬فازت شركة الطاقة في دعوى تحكيم بشأن بيع أصولها في مصر.


وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 0.2%، مع صعود سهم مصرف الراجحي 0.6%، وسهم الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 2.1%.


فيما نزل مؤشر دبي الرئيسي 0.6% تحت ضغط خسارة 1.1% لسهم بنك الإمارات دبي الوطني، قبل اجتماع مجلس إدارته يوم غد الثلاثاء، لمناقشة البيانات المالية للنصف الأول من العام. وهبط سهم إعمار العقارية القيادي 1.5%.


وتراجع المؤشر القطري 0.9% متأثرا بانخفاض سهم مصرف قطر الإسلامي 1.7%، وسهم البنك التجاري 2.5%.


وخارج منطقة الخليج، هبط المؤشر المصري الرئيسي 0.5%، مع نزول معظم الأسهم المدرجة بالمؤشر، ومن بينها سهم البنك التجاري الدولي الذي هبط 1.1%. 

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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