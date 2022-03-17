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الخميس، 17-03-2022 04:12 م

بورصة بيلاروس تطلق التداولات بالعملة الصينية

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الوكيل الاخباري- من المنتظر أن تدخل البورصة العامة في بيلاروس العملة الصينية "يوان" في تداولاتها اعتبارا من يوم 18 مارس الجاري.

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ونقلت وكالة الأخبار البيلاروسية "بيلتا نيوز"، اليوم الخميس، بيان البنك المركزي البيلاروسي وجاء فيه: "من أجل زيادة كفاءة استخدام العملات الوطنية في التسويات الاقتصادية الأجنبية عن طريق خفض تكاليف المشاركين في سوق الصرف الأجنبي، اعتبارا من 18 مارس يوفر نظام التداول في بورصة بيلاروسيا للعملات والأوراق المالية الفرصة لإجراء معاملات باليوان الصيني".

وأضاف البيان: "سيتم التداول في عملة اليوان الصيني / الروبل البيلاروسي بنفس طريقة تداول العملات الرئيسية المدرجة في سلة العملات الأجنبية، أي في وضع المزاد المزدوج المستمر مع التسويات".

 

روسيا اليوم

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