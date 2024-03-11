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الإثنين، 11-03-2024 10:47 ص

بورصة طوكيو تتكبد خسائر فادحة

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الوكيل الاخباري- شهدت بورصة طوكيو انخفاضا حادا عند التسوية اليوم الاثنين، على خلفية ارتفاع الين الياباني وعمليات البيع المكثفة لأسهم شركات أشباه الموصلات.

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وانخفض مؤشر "نيكي"، الذي يضم 225 سهما، بنسبة 2.19% ليغلق عند 38820.49 نقطة، وخلال التعاملات تراجع المؤشر لفترة وجيزة بما يصل الى 3%. 

في حين فقد مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا بنسبة 2.20% إلى 2666.83 نقطة.

 

وأوضحت شركة IwaiCosmo Securities في مذكرة، أن المستثمرين شعروا بالفزع من "انخفاض أسهم التكنولوجيا المتقدمة الأمريكية بما في ذلك شركة Nvidia العملاقة للرقائق، وارتفاع الين مقابل الدولار".

وقالت شركة الاستثمارات إن الانخفاضات تشير أيضا إلى رغبة السوق في "تصحيح مسارها بعد الارتفاعات الكبيرة منذ بداية العام".

وتجاوز مؤشر "نيكي" مستوى 40 ألف نقطة الأسبوع الماضي للمرة الأولى، بعد أن سجل في فبراير الماضي مستوى قياسيا.

ومن بين أكبر الخاسرين في تداولات اليوم سهم مجموعة "سوفت بنك" الذي تراجع 6.03% إلى 8625 ينا، بينما تراجع سهم "أدفانتست" لصناعة معدات اختبار الرقائق 4.77% إلى 6599 ينا.

 




 

 


 

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