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الخميس، 30-03-2023 11:47 ص

بورصة طوكيو تغلق على تراجع وأسهم التكنولوجيا تخالف الاتجاه

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الوكيل الإخباري - أغلق المؤشر نيكي الياباني على انخفاض الخميس بعد مكاسب لثلاث جلسات متتالية، مع تداول مجموعة من الأسهم دون الحق في توزيع الأرباح، في حين كانت الخسائر محدودة إذ سارت أسهم التكنولوجيا على درب الارتفاع في وول ستريت خلال الليل.

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وتراجع المؤشر نيكي 0.36 % ليغلق عند 27782.93 نقطة، كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.61 % إلى 1983.32 نقطة.


وقال يوو تسوبوي، كبير المحللين الاستراتيجيين في دايوا للأوراق المالية "بشكل عام، تأثرت السوق بالأسهم التي تم تداولها دون الحق في توزيع الأرباح، لكنها كانت أضعف من المتوقع، بالنظر إلى قوة أداء وول ستريت الليلة الماضية".

وأشار إلى أن مخاوف المستثمرين حيال رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة عادت مع انحسار المخاوف من أزمة مالية محتملة، مضيفا أن التوقعات بشأن تعديل بنك اليابان لسياسته تتزايد. ( سكاي نيوز )

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