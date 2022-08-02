بورصة عمان: استمرار إيقاف تداول أسهم عدة شركات

الوكيل الإخباري - أعلنت بورصة عمان عن استمرار إيقاف التداول بأسهم عدة شركات، مع استمرار تداولها من خلال سوق الأوراق المالية غير المدرجة (OTC).

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و ارجعت البورصة قرارها لعدم قيام تلك الشركات بتزويد البورصة بالبيانات المالية السابقة خلال المدة المحددة لذلك، إضافة إلى عدم تزويد البورصة بالبيانات المالية الربعية المراجعة من الفترة المالية المنتهية في 2022/6/30



وقالت البورصة إن قررها يأتي استناداً لأحكام المادة (15/ب/6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية لسنة 2018.



ويأتي تزويد الشركات للبورصة بالبيانات المالية للربع الثاني التزاماً بأحكام تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان، والتي تُلزم جميع الشركات المدرجة في البورصة بإعداد بيانات مرحلية مراجعة من مدققي الحسابات، تعزيزاً لمبدأيّ الإفصاح والشفافية، ولتمكين المستثمرين والمساهمين من الحصول على المعلومات الضرورية ونتائج أعمال الشركات بشكل مستمر وفي الوقت المناسب.





