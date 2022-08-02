 

 

الثلاثاء 02-08-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

هام لمراجعي إدارة الترخيص: معاملاتكم بلا أوراق اعتباراً من اليوم

أكثر من 130 ألف مشارك ببرنامج أردننا جنة منذ بداية العام الحالي

البنك الدولي: الأردن أحرز تقدما في عدة إصلاحات اقتصادية

قرار بعدم تصدير مادة الكلورين من ميناء العقبة الجديد

الضمان يوضح حالات صرف الرصيد الادخاري للمتقاعدين

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب سليم الذيابات

استشهاد فلسطيني خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين

انطلاق فعاليات مهرجان مواسم الكرك الثقافي الأول

بعد تدهور حالته الصحية .. وافد مصري يناشد وزارة العمل

إسرائيل تغلق معابرها مع غزة

 
الثلاثاء، 02-08-2022 10:05 ص

بورصة عمان: استمرار إيقاف تداول أسهم عدة شركات

هيئة الاوراق المالية3
 
 


الوكيل الإخباري - أعلنت بورصة عمان عن استمرار إيقاف التداول بأسهم عدة شركات، مع استمرار تداولها من خلال سوق الأوراق المالية غير المدرجة (OTC).

اضافة اعلان


و ارجعت البورصة قرارها لعدم قيام تلك الشركات بتزويد البورصة بالبيانات المالية السابقة خلال المدة المحددة لذلك، إضافة إلى عدم تزويد البورصة بالبيانات المالية الربعية المراجعة من الفترة المالية المنتهية في 2022/6/30


وقالت البورصة إن قررها يأتي استناداً لأحكام المادة (15/ب/6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية لسنة 2018.


ويأتي تزويد الشركات للبورصة بالبيانات المالية للربع الثاني التزاماً بأحكام تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان، والتي تُلزم جميع الشركات المدرجة في البورصة بإعداد بيانات مرحلية مراجعة من مدققي الحسابات، تعزيزاً لمبدأيّ الإفصاح والشفافية، ولتمكين المستثمرين والمساهمين من الحصول على المعلومات الضرورية ونتائج أعمال الشركات بشكل مستمر وفي الوقت المناسب.



إقرأ ايضا
0L5A1485 - Copy

البنك الدولي: الأردن أحرز تقدما في عدة إصلاحات اقتصادية

0-2

موجات الحر ترفع عقود الغاز الأميركية

82022110434378396030

بعد ارتفاع أسعار الذهب محليا.. تعرف على سعر الليرة الرشادي والانجليزي في المملكة

ببببب

بريق النفط يطغى على الأسهم والدولار في 2022

82022192331153968899

أسعار الذهب الثلاثاء في المملكة

7202012125359788746522

الفاتورة النفطية للمملكة ترتفع إلى 1.4 مليار دينار

أخبار متعلقة
هيئة الاوراق المالية3

ارتفاع أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمان 139.3٪؜

هيئة الاوراق المالية 2

بورصة عمان: تمديد أخير لشركات الوساطة

720224122812203653811

انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع

بورصة-عمان-780x470

مؤشر البورصة يرتفع في نهاية تعاملاته اليومية