الأحد 16-05-2021
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الأحد، 16-05-2021 02:52 م

بورصة عمان تبدأ اسبوعها بتعاملات نشطة وارتفاع المؤشر 0.56 بالمئة

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الوكيل الإخباري- ارتفع مؤشر بورصة عمان في نهاية تعاملاته اليوم الأحد إلى النقطة 1841 بنسبة 0.56 بالمئة مقارنة مع إغلاق الجلسة السابقة، وسط تعاملات نشطة قادتها أسهم الشركات الصناعية.

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وشهد السوق ارتفاع الطلب على أسهم شركات صناعية، ما أسهم في زيادة الطلب على بقية الأسهم المتداولة وسط قيام بعض المستثمرين ببناء مراكز مالية جديدة وأنباء عن تحسن أداء بعض الشركات.


واغلقت البورصة اليوم على تداول 8.2 مليون سهم، موزعة على 3129 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 4.5 مليون دينار.


وانخفضت أسعار أسهم 36 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 20 شركة، واستقرت أسعار أسهم 23 شركة أخرى.

 




 

 


 

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