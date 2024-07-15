بورصة عمان تتيح الاطلاع على حركة تداول الأوراق المالية غير المدرجة

الوكيل الإخباري - أشار المدير التنفيذي لبورصة عمان، مازن الوظائفي، إلى أن البورصة ستبدأ اعتبارا من الأول من آب المقبل بتوفير معلومات التداول المباشرة الخاصة بسوق الأوراق المالية غير المدرجة ضمن صفحة خاصة على برنامج مراقبة التداول الذي تتيحه على موقعها الإلكتروني.

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وقال إن البرنامج سيمكن المستثمرين والمهتمين بالأوراق المالية من متابعة معلومات وحركة تداول وأسعار الأوراق المالية المتداولة في سوق الأوراق المالية غير المدرجة بشكل حي ومباشر.



وأضاف الوظائفي أن البورصة ستعمل على توفير هذه المعلومات ضمن تطبيقاتها للأجهزة المحمولة.