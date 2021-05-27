بورصة عمان تختتم أسبوعا بارتفاعات كبيرة

الوكيل الإخباري- أنهى مؤشر بورصة عمان نهاية الأسبوع تعاملاته على مستوى إغلاق قياسي جديد، مدعوم بخطة الحكومة التي أعلنتها أمس وتستهدف بها الوصول إلى صيف آمن وفتح القطاعات وانتهاء الحظر الجزئي في نهاية أيلول المقبل.

اضافة اعلان



وربح المؤشر العام منذ بداية الأسبوع نحو 191 نقطة متجاوزا حاجز المقاومة النفسي عند مستوى 2000 نقطة ليغلق عند مستوى 2070 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 35 شهراً.



وأغلقت البورصة اليوم الخميس على تداول 9.5 مليون سهم، موزعة على 5856 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 5ر15 مليون دينار.



وانخفضت أسعار أسهم 24 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 62 شركة، واستقرت أسعار أسهم 22 شركة أخرى.