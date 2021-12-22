بورصة عمان تطلق النسخة الجديدة من تطبيق أخبار البورصة

الوكيل الإخباري - قال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي أنه ضمن جهود بورصة عمان لتعزيز الإفصاح والشفافية في سوق رأس المال الوطني و بهدف تحسين وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال ومواكبة لأحدث التطورات والتحول الرقمي على الصعيد العالمي وفي البورصات على وجه الخصوص، وﺗﻠﺒية لاﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮين واﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ، فقد تم تطوير تطبيق ASENEWS على الأجهزة المحمولة التي تعمل على نظام IOS الخاص بشركة Apple .

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وبين الوظائفي بأن النسخة الجديدة من تطبيق ASENEWS الذي تم تطويره يتوافق مع النسخة المحدثة على نظام IOS من حيث الشكل والتصميم مع النسخة التي تم اطلاقها مؤخراً على نظام Android، إضافة إلى إحتواء النسخة الجديدة على خصائص ومعلومات تتعلق بنشر كافة الإفصاحات المتعلقة بنظام الإفصاح الإلكتروني XBRL المطبق في البورصة والمرسلة من الشركات المدرجة، مما يعزز كفاءة السوق ويرفع من مستوى الإفصاح والشفافية فيه ويزيد من سرعة الحصول على المعلومات.



وضمن هذا الإطار، فإن التطبيق المذكور يوفر العديد من المزايا والخدمات للمتعاملين بالأوراق المالية بما يساعدهم على اتخاذ قرارهم الاستثماري، حيث يوفر التطبيق تنبيهات للمستخدم حول أحدث الأخبار و التعاميم و الإفصاحات المنشورة على الموقع الإلكتروني لبورصة عمان، كما يتيح إمكانية البحث عن الإفصاحات التاريخية وحفظها على جهاز المستخدم للرجوع إليها في أي وقت، إضافة إلى متابعة الملخص اليومي للتداول في البورصة، والاطلاع على الأسعار الحية للأوراق المالية المتداولة في بورصة عمان.