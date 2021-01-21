الخميس 21-01-2021
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الخميس، 21-01-2021 01:55 م

بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

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الوكيل الاخباري - أغلقت بورصة عمان، اليوم الخميس، على تداول 6.6 مليون سهم، موزعة على 3379 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 5.7 مليون دينار.

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وانخفض مؤشر البورصة عند النقطة 1707، بنسبة 1.81 بالمئة مقارنة مع إغلاق الجلسة السابقة.


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 39 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 35 شركة، واستقرت أسعار أسهم 29 شركة اخرى.


--(بترا)

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