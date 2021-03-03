الأربعاء 03-03-2021
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الأربعاء، 03-03-2021 01:39 م

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 6 ملايين دينار

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الوكيل الاخباري - اغلقت بورصة عمان، اليوم الاربعاء، بتداول 6.8 مليون سهم، موزعة على 2872 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 6 ملايين دينار.

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وانخفض مؤشر البورصة عند النقطة 1764، بنسبة 0.03 بالمئة مقارنة مع إغلاق الجلسة السابقة.


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 38 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 34 شركة، واستقرت أسعار أسهم 28 شركة اخرى.


-- (بترا)

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