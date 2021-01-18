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الإثنين، 18-01-2021 01:23 م

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 6.3 مليون دينار

مستثمرون يراقبون شاشات التداول في بورصة عمان- (تصوير_ محمد أبو غوش) (Custom)


الوكيل الاخباري - اغلقت بورصة عمان، اليوم الاثنين، بتداول 6.7 مليون سهم، موزعة على 2969 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 6.3 مليون دينار.

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وانخفض مؤشر البورصة عند النقطة 1725، بنسبة 0.06 بالمئة مقارنة مع إغلاق الجلسة السابقة.


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 37 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 28 شركة، واستقرت أسعار أسهم 36 شركة اخرى.


-- (بترا)

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