الثلاثاء 16-02-2021
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الثلاثاء، 16-02-2021 01:28 م

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 6.3 مليون دينار

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الوكيل الاخباري - اغلقت بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، بتداول 6.8 مليون سهم، موزعة على 3131 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 6.3 مليون دينار.

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وارتفع مؤشر البورصة عند النقطة 1737، بنسبة 0.51 بالمئة مقارنة مع إغلاق الجلسة السابقة.


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 30 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 32 شركة، واستقرت أسعار أسهم 35 شركة اخرى.


-- (بترا)

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