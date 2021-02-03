الأربعاء 03-02-2021
الوكيل الاخباري
 

تحذير أمني هام للأردنيين

الصفدي : ندرس احضار اللقاح الروسي ضد كورونا للمملكة

تطورات عودة تقديم الارجيلة في الاردن

مصدر حكومي لــ الوكيل: استبعاد الحظر الشامل حاليا

منخفض جوي في طريقه إلى المملكة

تباين واضح في آراء المواطنين حول العودة الى المدارس

الصحة : مليون جرعة ضد كورونا تصل المملكة قريبا

أسعار الذهب الأربعاء 3/2/2021

اجراء جديد من وزارة التربية والتعليم يبدأ اليوم

وفيات الأربعاء 3/2/2021

عاجل

تحذير أمني هام للأردنيين

الأربعاء، 03-02-2021 01:28 م

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 6.6 مليون دينار

amman-stockexchange07831-1


الوكيل الاخباري - اغلقت بورصة عمان، اليوم الاربعاء، بتداول 6.4 مليون سهم، موزعة على 2552 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 6.6 مليون دينار.

اضافة اعلان

وارتفع مؤشر البورصة عند النقطة 1721، بنسبة 0.01 بالمئة مقارنة مع إغلاق الجلسة السابقة.


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 32 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 30 شركة، واستقرت أسعار أسهم 34 شركة اخرى.

 

بترا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
OPEC-2020-750x375

ارتفاع أسعار النفط بفضل انخفاض غير متوقع لمخزونات الخام الأمريكية

trading-the-stock-market

هل توفر هيئات الرقابة المالية الاردنية الأمان المادي للمتداولين؟

silver

الفضة تنتعش على الرغم من توقف جنون المستثمرين الأفراد

مومقع

برنت يرتفع 200% منذ أبريل 2020

2fec0c47-1c99-4c5d-a08d-0873d347800f_16x9_1200x676

أعمال غوغل السحابية تخسر 5 مليارات دولار

emerging-markets-risk

الأسواق الناشئة تجذب 53.5 مليار دولار خلال يناير

أخبار متعلقة
180943_1_1576081466

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 6.7 مليون دينار

741299699 (Custom)

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 7.8 مليون دينار

102020613460311369953 (Custom)

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 4.6 مليون دينار

1608636435973 (Custom)

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 6.5 مليون دينار

بورصة عمان تغلق تداولاتها

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 8.2 مليون دينار

108126

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 8.5 مليون دينار