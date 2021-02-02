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الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 02-02-2021 02:29 م

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 6.7 مليون دينار

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الوكيل الاخباري - اغلقت بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، بتداول7.3 مليون سهم، موزعة على 3378 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 6.7 مليون دينار.

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وانخفض مؤشر البورصة عند النقطة 1722، بنسبة بلغت 0.24 بالمئة مقارنة مع إغلاق الجلسة السابقة.


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 40 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 36 شركة، واستقرت أسعار أسهم 26 شركة اخرى.


--(بترا)

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