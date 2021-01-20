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الأربعاء، 20-01-2021 02:19 م

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 65.1 مليون دينار

بورصة


الوكيل الاخباري - اغلقت بورصة عمان، اليوم الاربعاء، بتداول 19.4 مليون سهم، موزعة على 3138 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 65.1 مليون دينار.

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وانخفض مؤشر البورصة عند النقطة 1739، بنسبة 0.07 بالمئة مقارنة مع إغلاق الجلسة السابقة.


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 32 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 38 شركة، واستقرت أسعار أسهم 33 شركة اخرى.


-- (بترا)

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