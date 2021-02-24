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الأربعاء، 24-02-2021 01:21 م

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 7.3 مليون دينار

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الوكيل الاخباري - أغلقت بورصة عمان، اليوم الاربعاء، على تداول 6.6 مليون سهم، موزعة على 2404 عقود بقيمة تداولات إجمالية، بلغت 7.3 مليون دينار. 

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وانخفض مؤشر البورصة إلى النقطة 1747 بنسبة 0.14 بالمئة مقارنة مع إغلاق الجلسة السابقة. 

 

وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة، بينما انخفضت أسعار أسهم 32 شركة، واستقرت أسعار أسهم 33 شركة أخرى. 

 

-- (بترا)

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