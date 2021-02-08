بورصة عمان تغلق تداولاتها على 7.4 مليون دينار

الوكيل الاخباري - أغلقت بورصة عمان، اليوم الاثنين، على تداول 7.1 مليون سهم، موزعة على 2839 عقدا بقيمة تداولات إجمالية، بلغت 7.4 مليون دينار.

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وارتفع مؤشر البورصة إلى النقطة 1741 بنسبة 0.91 بالمئة مقارنة مع أغلاق الجلسة السابقة.

وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة، بينما انخفضت أسعار أسهم 34 شركة، واستقرت أسعار أسهم 36 شركة أخرى.

-- (بترا)

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